中國大陸限電措施及對遠東集團開罰，加速台商回流趨勢。國發會主委龔明鑫8日表示，原定今年底到期的投資台灣三大方案確定加碼，現在看起來「應該會延長三年」。

行政院自2019年1月1日起陸續實施「投資台灣三大方案」包括歡迎台商回台投資行動方案、根留台灣企業加速投資行動方案及中小企業加速投資行動方案，提供土地租金優惠、專案貸款等協助措施。

龔明鑫8日出席工商時報舉辦的「2022投資趨勢論壇」，他表示，投資台灣三大方案金額持續增加，政府已經決定方案會再加碼，可能延一到三年，現在看起來「應該會延長三年」。

龔明鑫表示，中國生產環境發生很大變化，不再是個對企業友善的環境，也許將加速供應鏈移轉；台灣政府歡迎台商回流，先前的方案要求生產技術必須調整升級，新一波方案可能還會有額外要求，如符合ESG（環境保護、社會責任和公司治理）規範、必須努力節能減碳等。「未來幾年必須面對這些挑戰，不如超前部署」，龔明鑫直言，當企業朝此方向投資布局，也將為未來發展奠定厚實基礎。

展望2022年經濟發展，龔明鑫認為，台灣出口續強、投資動能延續，內需消費雖然今年一度受到疫情衝擊，振興五倍券上路後，已經明顯回溫；他樂觀看待明年經濟成長率「一定會超過4％」。

至於景氣紅燈是否可以亮至明年，龔明鑫說，截至目前，景氣燈號連9紅已經是歷史上最長紀錄，接下來就逐月觀察。