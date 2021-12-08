林秉樞遭爆國安局梯次打疫苗 莊人祥：無法查詢

林秉樞施暴案牽扯出後續一連串案外案，台北市議員李柏毅爆料，稱林秉樞在今年6月用國安人員的梯次打完第二劑疫苗，遭質疑是否為特權疫苗。中央流行疫情指揮中心今天表示，如有偽造情形，要由造冊單位自負法律責任，指揮中心無從查詢。

指揮中心發言人莊人祥表示，過去曾有疫苗接種造冊對象，雖然都有上傳到指揮中心，不過只有身分證字號與生日日期，沒有姓名與職稱，因此如有偽造情形，必須由造冊單位自負法律責任，指揮中心無從查詢。