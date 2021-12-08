韓國現代汽車公司8日表示，計畫在2028年之前，將投資400億印度盧比，大約5.3億美元研發費用，在空汙嚴重的印度，陸續推出6款電動車(EV)左右。

現代汽車印度分公司指出，當地第2大車商現代汽車，預定將從2022年開始推出首款EV。現代宣稱這些物美價廉的EV，車型包括正夯的休旅以及傳統轎車。

由於環保是各國政府首要施政目標，因此污染性較低的電動車，預計到2030年時，全球總銷售量預估從目前約2%，一舉大增至25%左右。

以印度來說，現在國內的EV比例還不到1%，但當地政府的目標是希望減少空汙與燃料不要再依賴進口，預計到2030年時，EV市占率可望達到30%。因此，現代汽車瞄準了這個龐大商機。

除了韓國現代，全球最大的EV製造商美國的特斯拉，也正準備在印度推出其系列產品。據悉，特斯拉正在遊說印度政府，看是否可降低EV進口關稅。

至於印度國內的其它對手，塔塔汽車(Tata Motors)以及馬恆達集團(Mahindra & Mahindra)汽車也全面投入在EV研發上。對印度最大車商風神鈴木(Maruti Suzuki)而言，也打算在2025年開始推出油電混合的電動車款。

至於現代要在印度販售的EV，可能出自專門打造自家電動車的平台E-GMP，或者改裝現行生產傳統燃料車輛的產線。經過測試後，經由E-GMP製造的EV充一次電最多可跑800公里，大概是它牌續航力道300到400公里的兩倍左右。

其實早在2019年，現代就已於印度推出Kona電動車。不過，由於當時價格不親民，而且可用的充電設備嚴重不足，以致銷售成績是叫好不叫座。不過，Kona電動車也教會現代許多，在印度販售EV時該注意什麼事宜。

現代汽車正與設廠在印度當地的上游供應業者商談，因使用在地生產的零組件，有助於壓低生產成本。再者，除了會提供車主家用充電器外，現代也打算跟策略夥伴廣建EV專用的公共充電設施。