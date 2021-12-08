高盛執行長所羅門（David Solomon）表示，投資人不應該預期股票和其他資產的牛市行情會以目前的水準持續下去。

受惠於聯準會和其他主要央行在新冠疫情剛爆發時提供力道空前的支持性措施，以標普500指數來看，美股可望連續三年實現2位數的投報率。而美股的榮景亦已蔓延到其他資產，包括房地產、藝術品和加密貨幣價格都同步大漲。

所羅門周二接受媒體訪問時表示：「我們預期未來幾年股票和其他許多資產的報酬率不會像過去幾年一樣。我不認為投資人應該期待股票報酬率永遠都會是2位數。我參與過一些投資委員會、慈善基金會和大學董事會等，我的想法是未來我們應該預期的報酬，將與過去3到5年我們所獲得的不同」。

儘管銀行業擺脫了去年對於這場大流行病將衝擊營收的擔憂，股價也已經反彈，但所羅門認為高盛的股價相對遭到低估。今年以來，高盛股價已經大漲約48%。

他表示：「就像其他所有執行長一樣，我認為我的公司和高盛股票遭到低估，我認為傳統金融服務業的獲利能力非常強大，而我們的本益比非常低」。

在談到加密貨幣時，所羅門宣稱他個人並未持有比特幣或以太幣，但他希望如果客戶想要就能進行買賣。他表示，對高盛而言，比提供加密貨幣交易更重要的是進行更多的變革，以透過數位通路提供金融服務。