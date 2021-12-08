市場正夯的元宇宙題材，需要10年的發展期，是個長線題材。建構元宇宙需要四大領域廠商配合，包含前期的基礎軟硬體技術，以及載具裝置、內容&平台、消費&金流等。這些領域中很多都是國際科技大廠，具獨占鰲頭及先進者優勢；在不同元宇宙發展階段，預期各有廠商陸續受到市場青睞。投信法人建議，參與元宇宙投資，必需掌握2個原則，1.全球眼光、2.長線佈局。

而無論是元宇宙、電動車、智慧城市等未來新科技應用願景中，更快更通暢的通訊技術肯定是運作骨幹之一，各式各樣新奇的體驗與應用，都要仰賴5G上游零組件包含通訊基礎建設及高階晶片來達成，因此想擴大布局科技產業大商機的廣度與深度，不可錯過瞄準通訊產業。

根據TrendForce預估，2021年全球虛擬實境應用內容市場規模將達21.6億美元，至2025將達83.1億美元，年複合成長率為40%。影響全球虛擬實境應用內容市場發展的因素除了平台和內容的提供外，還包含硬體設備和環境基礎建設，如高速運算晶片的採用、5G、Wi-Fi 6的鋪設等，而由於講求即時、逼真且穩定的虛擬互動，處理訊號干擾問題也成為需要關注的議題。

聚焦在通訊上游關鍵零組件的「元大未來關鍵科技」ETF(00876)，其所追蹤的iSTOXX全球未來關鍵科技指數，投資範圍為全球，篩選出符合過去一年有超過30%營收來自於新世代通訊創新科技，且過去12個月平均R&D費用佔銷售額比率取前80%，以及過去12個月的股東權益報酬率(ROE)及每股盈餘(EPS)必須為正數，最後選出市值排名前100大為成分股。

換言之，00876成份股經過營收來源、流動性、財務面等層層檢視，挑選在5G關鍵科技製造產業優先受惠族群，目前前幾大成分股包含美國通訊晶片頂尖廠商高通、美國半導體設備領導廠商科林研發&應用材料、日本被動元件代表企業村田製作所、德國車用半導體領導品牌英飛凌、台灣IC設計大廠聯發科(2454)、台灣晶圓代工龍頭台積電(2330)等。