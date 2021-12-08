明華園將在嘉義市首演《雲山夢．金蘭情》。（廖素慧攝）

2021嘉義藝術節結合在地年輕優質表演藝術，將展開13天133場表演。（廖素慧攝）

嘉義大學音樂系學生演奏管樂，精采動聽。（廖素慧攝）

「2021嘉義藝術節」結合在地年輕優質表演藝術，展開13天133場的大匯演，本月14日至26日於嘉義文創園區熱情登場，明華園戲劇總團將首演「蘇寶同與薛丁山」的故事，還有嘉義中元輪普、畫都的在地史事也將搬上劇場演出。

黃敏惠市長表示，今年嘉義藝術節「在花開的路上」原本是端午節假期要舉辦，為了防疫而延期至本月推出，市府帶頭響應灌溉每一朵藝術之花，讓後疫情時代嘉義市藝文能量遍地開花結果，來看表演的市民朋友心花朵朵開。

黃敏惠表示，感謝這次策展人汪兆謙，匯集嘉義市在地藝文團隊，推出專屬於嘉義市的大型藝術節，共有23個表演團隊、84場展演、14場講座、9場工作坊、24場議題劇場及2場展覽，總計133場精彩活動。

明華園總團長陳勝福說，明華園創團93年，持續培養年輕演員，用年輕的語言演給年輕人看，18日晚上、19日下午在嘉義市文化局音樂廳首演《雲夢山．金蘭情》，由新世代演員演出傳統戲知名人物「蘇寶同」與「薛丁山」的故事。

陳勝福說，不管是不是熟悉閩南語，現場有大字幕，6歲到106歲都能看得懂，明華園在歐洲、日本的票房賣得非常好，最後面的位子1張票賣到新台幣約6000元，還常常爆滿，回到第二故鄉嘉義來演出，更期待鄉親來看好戲。

阮劇團團長汪兆謙指出，2021嘉義藝術節就是「Made in Chiayi」，匯集地方藝文團體、學校及社區各方面的演藝能量，有大、中、小型各式各樣的表演，尤其議題劇場推出《畫外之音》講的是「畫都」、《諸羅假期》敘述早期中元輪普的風俗，都是嘉義的故事。