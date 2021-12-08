為因應新冠肺炎、無差別攻擊事件，台北捷運公司今年攜手宏碁公司及台北科技大學組成「捷運安全國家隊」，啟動「台北大眾捷運安全升級計畫」，目前選定板南線忠孝新生、忠孝復興、忠孝敦化作為示範車站，建置入站防疫安全檢測、車廂人潮異常移動偵測及主動式電扶梯安全系統等，預計2023年6月完成，期望能將成功模式輸出海外。

台北捷運作為大台北地區主要運輸工具，日前受疫情影響重創運量，一有確診足跡就足以引發民眾恐慌，近期還屢屢傳出乘客帶刀上車等社會案件，種種事件讓北捷不得不重新檢討運輸安全新方案，今正式和宏碁、北科大舉行記者會，宣布「AI捷運安全研發中心」成立。

台北市長柯文哲昨出席安全升級啟動計畫時提到，台北捷運開通25年，相較國外地鐵仍維持全新模樣，是市民公德心及社會文化的展現，在此基礎上，台北捷運開放實驗場域，讓科技龍頭與頂尖學研單位以創新科技解決公共運輸問題，期許可產業化並邁向國際運輸市場。

本次計畫包括入站防疫安全檢測、主動式電扶梯安全、車廂人潮異常移動偵測、虛擬電子圍籬、軌道異物入侵偵測、AI站務員服務及逃票行為偵測等7大系統。以入站防疫安全檢測系統為例，擬於進站刷卡閘門處建置自動感應機，精準、快速感測體溫和口罩辨識，利用閘門聯控，即時阻擋溫度異常及未戴口罩旅客。

由於日本東京都京王電鐵列車發生無差別攻擊事件，這次計畫中也設計「車廂人潮異常移動偵測系統」，倘若車廂內發生突發攻擊，將透過分析車廂人潮移動辨識逃竄、對峙情形，系統會即時將車號、事件代碼和影像傳到車長室、行控中心採取進一步行動。

此外，過往北捷時常傳出旅客遭手扶梯夾鞋的意外，甚至嚴重至送醫，本次計畫也對此設計「主動式電扶梯安全系統」，未來將透過影像辨識，偵測搭乘電扶梯旅客的鞋子類型，假設旅客穿著布希鞋、膠鞋等危險鞋種，將以語音或打光方式提醒旅客注意，避免意外再度發生。

北捷總經理黃清信表示，將以板南線的忠孝新生、忠孝復興、忠孝敦化作為安全示範車站，整個計畫預計2023年6月完成，期許能將成功模式擴增至更多項目或其它站點，除將成功案例推向國際，也能帶動國內AI技術創新及資通訊產業發展、促進交流，提升台灣國際地位。