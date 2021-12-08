新竹市政府與市長林智堅推出首部市政專書《新竹市跳級生》，11日起至26日將在新竹州圖推出「新竹市跳級生─建築寫成詩」主題書展。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市政府與市長林智堅推出首部市政專書《新竹市跳級生》，11日起至26日將在新竹州圖推出「新竹市跳級生─建築寫成詩」主題書展，每周六、日還有3場文創市集、3場講座，由市長林智堅、《茶金歲月》後代廖惠慶等接力分享新竹故事。

市府表示，「新竹市跳級生─建築寫成詩」展覽以「閱讀城市」的概念出發，不僅講述建築，更探討建築與生活關係，現場首先以波光市集、關埔國小等7座模型開場，講述新竹市政府推動新校園、步行城市、微笑水岸等故事。

接著有在地文化工作團體「或者」的「生活書展」，現場宛如小書坊，書展總計陳列約500本書，包含園藝、咖啡、茶藝、生活風格等，策展單位也將在州圖布置舒適閱讀空間，邀請民眾冬日午後來古蹟新竹州圖享受獨特閱讀氛圍。

另，11日、19日、25日還有3場市集、3場新書發表會與講座，市集將在州圖庭院舉行，找來新竹在地文創攤位，包含日曜甜塔製造所、waga哇尬爸爸木工等共計20多攤。

3場新書發表會與講座則串起「城市治理、城市美學、古蹟再生」的施政觀點，林智堅並將於11日登場，先講述竹市從末段班翻轉成「最有競爭力城市」的城市治理故事，接著建築師黃聲遠於19日帶領大家來趟城市美學巡禮，最後則是廖惠慶帶大家回到北埔的茶金歲月，探訪洋樓裡故事。

市府表示，「新竹市跳級生─建築寫成詩」展覽，11日至26日在市定古蹟新竹州圖書館（文化街8號）登場，每周二至周日上午11點至晚間6點開展，歡迎民眾一同在古蹟裡漫步，品嘗咖啡、看書展、逛市集，度過文藝味十足的冬日午後。