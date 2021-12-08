12月18日公投在即，民進黨將於12月12日安平林默娘公園東側廣場舉辦大型宣講，蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌都將齊聚台南催票。台南市長黃偉哲表示，倒數黃金周將由台南打頭陣，擔任守護台灣防線第一站，邀請萬人站出來用行動力挺「4個不同意」，由民主勝地台南帶頭穩住台灣。

黃偉哲除了將在公投倒數黃金周深入人群，9日一早將站街頭、10日走入菜市場及各行政區車隊掃街，展開宣講催票，他說，希望12月18日當天，台南能開出4張不同意票的最高得票率。

黃偉哲表示，台南是六都防疫模範生，確診率0.002％，為六都最低，不僅是六都確診人數最少，更是連續加零天數最長，防疫表現亮眼，連帶讓經濟發展沒有後顧之憂，「防疫做好，經濟就好」。

此外，他也指出，台南失業率3.9％是六都最低，受惠「護國神山」台積電加持，讓南科、沙崙雙引擎持續帶動台南經濟突飛猛進，半導體廠商在台南持續建設擴廠，「南電南用」需求提高，維持系統供電穩定相當重要，因此，「三接」可減少空汙，均衡南北發電，不同意三接遷離。

黃偉哲說，台灣位處地震帶，禁不起重啟核四的威脅，且核電非綠電，沒有一個縣市想收核廢料；另，政府嚴格把關進口食安，加上台灣人本就喜愛吃溫體台灣豬，讓台灣產品拚出口，也對世界開放市場，才是兼顧國際貿易的安全與公平。

此外，針對公投綁大選造成3年前選務混亂，開票開到三更半夜，因此，公投與大選必須脫鉤，才能讓議題充分思辨及討論。