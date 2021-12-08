渣打國際商業銀行宣布啟用嶄新總行大樓與數位優先的品牌識別，更導入彈性工作環境的規劃，將辦公空間全面開放，並引進充滿創意的設計規劃，除了一掃金融業辦公空間給人的刻板印象，更讓銀行的未來面貌提前在台灣實現。

渣打銀行總經理韓德聖表示，台灣在渣打集團的全球佈局中扮演舉足輕重的腳色，嶄新總行大樓的落成不僅是渣打在台灣的重要里程碑，也是我們持續投資的具體行動。渣打銀行大樓不僅提供多樣的工作環境設定來滿足同仁不同的需求，並以彈性工作的安排提升銀行運作的靈活度。

此外，全新落成的渣打銀行營業部也有機會一窺銀行的未來面貌，在數位化的浪潮下，我們將不斷投資並持續創新、引領行業的未來、與客戶攜手掌握先機、為推動市場蓬勃發展貢獻心力。

自2016年起，渣打銀行便在台灣推動一連串的產品與服務變革，投入超過新台幣20億元提升客戶的金融體驗。其中，數位化不僅是轉型重點，渣打銀行更進一步跨越藩籬，成為唯一一家投資純網銀的外商銀行。除了廣受好評的iWealth理財中心之外，嶄新落成的渣打銀行大樓更是整個數位升級計畫的核心專案。

完全開放的辦公空間中，除了配置貼心的高度可調電動辦公桌與整合的辦公設備外，最為人津津樂道的就是多樣的工作環境設定以及開闊休憩空間，再加上引進與國際知名科技企業同步的餐飲設施以及專屬的空中花園，讓渣打銀行的同仁能在充滿彈性的工作環境中盡情交流與協作，發揮創意為客戶提供最有附加價值的數位金融解決方案。

嶄新的渣打銀行大樓也導入呼應數位優先的品牌識別，以更動態與更時尚的視覺語言，象徵渣打大膽邁向創新與突破的未來，並與客戶攜手不斷發展與前進。此外，呼應渣打集團對於永續發展的願景，隨處可見的綠植以及環境友善的佈置，搭配智能感應的照明與溫控，都是渣打在台灣朝2030年前達成營運淨零碳排放目標大步前進的實際行動。