宇峻奧汀預計將於2021年12月中旬發行的經典IP《永恆星語》正統續作《永恆星語：燐光起源》，事前預約活動正在如火如荼的進行中，預約人數也已突破20萬！官方於今（8）日公布阿維斯陀大陸東南西北各處不同的國家介紹，讓喜愛日系RPG的玩家們，可以搶先一睹各大王國的資訊，了解喜愛的角色所屬的國家。

《永恆星語：燐光起源》國家設定

東之國度—精靈之國「菲茵」

這片土地上的人們，乍看之下有著人類的外表，但同時他們也有著不同於人類的種族特徵，例如：精靈耳，似人而非人的種族，通常就來自於「菲茵」。

精靈之國「菲茵」

南之國度—魔法之國「尤里」

在異世界本身就有魔法的存在，而尤里是魔法特別專精的國家。這個國家的人民，在魔法水平上遠遠超出其他國家！其中，古露露就是尤里王國的貴族。

魔法之國「尤里」

西之國度—冒險之國「賽亞」

不同於其他國家，「賽亞」可以說是文化的熔爐。他們不以種族，而是以職業立國，顧名思義是聚集了一群各式各樣的探險家的國度，以前還有過項冒險者公會等委託業務的單位，也是發源自「賽亞」這個國家的。

冒險之國「賽亞」

北之國度—戰鬥之國「希德」

「希德」是個戰鬥民族的國家，因此與戰爭相關的技術也遠比其他國家發達。然而，或許正因為如此，某一個組織利用該國的特性，誘使希德的人進行有關「黑霧」的實驗，試圖利用黑霧控制人心並改變世界，該組織迷惑了希德的國主，使得黑霧爆炸性的擴散，很快就覆蓋了整個阿維斯陀大陸。那個組織就叫做「聖會」，他們原先是來自另一個世界，是想利用這個世界實現野心的一群人。

戰鬥之國「希德」

官方粉絲團活動火熱進行中 —「PV分享活動」

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《永恆星語：燐光起源》隨著推出日期接近，粉絲們的期待值及粉絲團人數也逐漸飆升，期待官方釋出更多遊戲消息及資訊！官方將陸續釋出更多遊戲系統內容與其他相關資訊，敬請大家關注官方粉絲團。