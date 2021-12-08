周二美股全面大漲，費城半導體指數大漲近5%創新高；台股今早由台積電(2330)、聯電(2303)、聯發科(2454)權值股領軍，航運股由長榮(2603)等貨櫃三雄續強，傳產、金融股表現亦穩。台股開高走高，一度大漲191點達17988.88點，進逼18000點；但尾盤台積電、長榮翻黑，台股漲點快速收斂，收今日最低點，小漲35.5點至17832.42點，成交值3673億餘元。

美國投資人對Omicron新冠變種病毒的擔憂緩解並搶進科技股，周二美股全面大漲，美國四大指數均上揚，漲幅介於1.4%至4.97%，費城半導體指數大漲近5%創新高。標準普爾500指數漲95.08點或2.07%，為4686.75點，距離歷史高點僅差1%左右。

台積電ADR上漲2.67%，聯電ADR上漲4.15%；半導體權值股今早領軍，早盤開高走高；一舉超越17900點關卡，最高大漲191點達17988.88點，進逼18000點。但隨後獲利回吐及解套賣壓出籠，台股近收盤由台積電翻黑收今日低點，台股同步收在今天最低點。

台股今日一度再攻高至本波最高點，但上檔進逼18000點關卡，加上逢高獲利了結，台股漲幅一路收斂，收最低並回到17900點之下，但技術面仍是多頭排列。

昨日台股受到台積電和航運族群尾盤積極助攻，指數由黑翻紅，大漲108點，收當日最高，幾乎要攻上17800點關卡，多頭趁著美股大漲，再接再厲，今早急攻17900點，一度進逼18000點，惟短線萬八大關的壓力仍重。

展望後市，目前中小型電子股逢財報空窗期的作夢行情與作帳行情持續，台積電、聯發科等電子權值股仍在高檔整理，台股下半周可望仍是高檔整理。然而近期族群漲勢不一，多為個股自行表現，短線萬八大關的壓力仍是不容輕忽。

法人表示，台股今日續強，惟考量Omicron變異病毒衝擊市場，造成國際股市波動加劇，加上Fed月中恐加快縮減購債，後續對市場干擾將漸增，也將引發資金風向調整，因此建議現階段宜留意近期外資等法人籌碼動向，對盤勢稍加戒慎。