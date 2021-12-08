瑞士食品廠雀巢(Nestle)周二指出，會將價值89億歐元(約100億美元)股票賣回給萊雅(L'Oreal)，對該法國化妝品公司的持股將降到20%。

此為雀巢近七年來首次減持萊雅股票。雀巢一直聲稱，對萊雅的興趣不但在財務上，也在戰略上。在2017年中旬儘管萊雅股價已經漲一倍多，雀巢投資人Third Point一直敦促要賣股票，雀巢仍不為所動。

據一位熟知談判情況的消息人士透露，為了減少對萊雅所持股份的權重，同時也將持股比例保持在20%以上，以鞏固帳面上的投資，雀巢在兩個月前接洽了萊雅，啟動了一系列談判，其中涉及兩家公司董事長的參與。

根據談判，雀巢持股比例將從23.3%降到20.1%；與此同時，萊雅也將回購占股本4%的股票。

萊雅每股支付400歐元，以現金和債務支付，買回2230萬股，總計約89億歐元，交易將在未來幾天完成。

萊雅周二股價上漲3.9%，來到424.8歐元；雀巢上漲0.1%，為121.9瑞士法朗。

雀巢還表示，今年底將終止目前的股票回購計畫，董事會另外已經決定在2022年至2024年進行價值200億瑞士法郎(約216億美元)的另一回購計畫。

萊雅曾在四年前表示，如果雀巢股東願意賣，萊雅已準備好買回其23%的股份。