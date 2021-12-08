四大公投將於18日登場，不少政治人物都積極在街頭宣講，無黨籍立委高金素梅昨(7日)和國民黨台北市議員羅智強在新北市舉行公投街講，其中在南聖宮廟埕時，她透露，這次是希望讓大家知道這次投票(公投)不是政黨對決、不是顏色對決；她更強調，這一次是我們實在對這個政府「受不了了」。
高金素梅在宣講時提到，我們沒有大飯店，只有在神明面前講實話，我是無黨籍，不是國民黨、民進黨、時代力量、民眾黨，在立法院一個人而已、無黨無派，所以今天為何會來現場，知道現場很多是國民黨朋友，「我為什麼跟你們站在一起，我是希望讓大家知道這次投票不是政黨對決、不是顏色對決，這一次是我們實在對這個政府『受不了了』」；她更問現場民眾，你們大家有沒有生氣？台下民眾回應「有」。
高金素梅進一步說，我們這麼生氣要怎麼辦？只有在12/18投下四個同意，然後給這個政府教訓，很多人在臉書給她鼓勵，說她一個人開著小戰車全省在跑；她也說，早上從南投埔里的一個部落幫族人服務，後來再搭高鐵跑回來台北，剛剛也在宣講，一路走到三合夜市。
高金素梅坦言「很累」，不過她不覺得辛苦，因為在路邊講話時，很多騎士跟他們比讚、加油，走到夜市時很多人合影時都說辛苦了，「我突然發現一點都不孤單，人民都看到了」。
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