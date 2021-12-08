1218公投倒數，國民黨主席朱立倫下午率領黨內青年軍宣傳公投，他痛批，民進黨喊出台灣隊，卻處處與台灣人民作對，國民黨在每項公投議題上，是為人民健康、台灣民主、環境永續、能源經濟打拚，呼籲「Yes 我同意」，將在12月12日跟秋鬥一起為人民發聲，12月17日為民主守夜，12月18日一起走進投票所投下同意票。

國民黨主席朱立倫下午率多位「青年民主戰隊」年輕朋友，共同舉行「台灣人民怒火 1218星火燎原」記者會。（劉宗龍攝）

迎戰四大公投，身兼民進黨主席的蔡英文總統下午在中常會前，召開「台灣隊站出來 1218總動員」記者會，國民黨主席朱立倫則率多位「青年民主戰隊」年輕朋友，共同舉行「台灣人民怒火 1218星火燎原」記者會。

國民黨召開記者會的同時，場外有藍天行動聯盟抗議，直指新北市長侯友宜在此次公投未表態，儼然成為公投破口，要求黨中央考紀會對侯友宜提出警告。（劉宗龍攝）

朱立倫表示，未來10天，國民黨要全力以赴，讓所有台灣人民站出來，用人民力量對抗鴨霸的政府，「尤其民進黨掌握府院黨所有資源，用執政巨獸對抗螞蟻雄兵，我們的螞蟻雄兵才是真正正義的力量。」

朱立倫說，他拜託大家用人民正義的力量打贏公投戰爭，這不是屬於國民黨，而是屬於全體人民，呼籲在野力量一起來，為人民關心的議題在最後階段為台灣人民發聲。

媒體詢問，同意票聲量小於不同意票，是否是攻擊林秉樞網軍策略失效？朱立倫說，雖然是兩回事，但他再次強調，台灣民主被暗黑網軍傷害的嚴重程度是無以復加，他認為不分黨派、遭受到網軍傷害的民眾、企業、藝文界、政界人士，都應站出來。

朱立倫提醒，若不消滅暗黑網軍，它將成為台灣民主最嚴重的毒瘤，相信在許多不滿網軍的民眾，會在12月18日站出來投票。

國民黨召開記者會的同時，場外有藍天行動聯盟抗議，直指新北市長侯友宜在此次公投未表態，儼然成為公投破口，要求黨中央考紀會對侯友宜提出警告，對此，朱立倫說，每一位基層民代、市議員、立委、縣市長，都會用具體行動站出來，用各種方式表達對公投的支持，不要被民進黨見縫插針。