網紅鄧佳華多次隔空向前MOMO家族成員香草姐姐示愛，近來意識到女方對他毫無感覺，改將對象鎖定為辣模皇甫萌熹(吳昱萱)，更直接把與對方的感情狀態設為「穩定交往」，對此，女方也霸氣做出回應。

鄧佳華原先對香草姐姐愛的死心塌地，耳聞她離開親子台後，便發文「雖然之前早有耳聞妳要離開，我想不到會這麼快，希望妳會越來越好，對妳的愛呈現靜止狀態，我不知道繼續愛妳是正確的嗎？」沒想到才事隔2天，就將對象轉為辣模皇甫萌熹，先是曬出兩人對話紀錄，接著表示：「從此沒有宜軒，只有昱萱，不能在兩者之間周旋，因為友誼才是一輩子的緣」。

辣模皇甫萌熹否認與鄧佳華交往。（圖／皇甫萌熹臉書）

鄧佳華更接連發布愛的宣言：「這一生只愛昱萱，絕對不可能愛其他女生，粉絲們說的沒錯，或許追求昱萱比較容易許多」、「我把昱萱看得很重要，所以不會讓昱萱失望，所以才從中做出選擇，足以影響到我未來的選擇，未來我們變成男女朋友，希望可以手牽手逛街、接吻之類的，我的初吻還在，別怕」，接著還將與對方的感情狀態設定為「穩定交往」。

對此，有網友規勸皇甫萌熹不要靠鄧佳華炒新聞，否則只會被看不起，她則是留言反擊「我蹭他幹麻？我做我的事，他發他的文，媒體炒媒體的新聞」，更強調「他沒追我，他在發作，現在治療中，一切都是過程」，直接否認與鄧佳華交往一事。