環境對人的影響很大，古語有云：「近朱者赤，近墨者黑」，但有些人即便身處泥濘環境，他們依舊堅守本心，個性善良又正直。《靈匣網》近日分享3個出淤泥而不染的星座，他們無論遇到什麼狀況，都不會受外界影響而改變自己的原則。

1.摩羯座

摩羯座在許多人眼裡，屬於較為務實的星座，他們也確實如此，摩羯座做事有遠見，他們非常渴望建功立業，希望自己有朝一日可以功成名就，獲得眾人的目光，就算他們出生於較差的家庭環境，也不會因此受到影響，在成長過程中，清楚知道對與錯，以及自己想要什麼東西，但摩羯座不會為了名利而走捷徑，凡事都是腳踏實地，靠自己的努力獲得成功，受到他人的敬仰。

2.獅子座

獅子座愛好面子且為人霸道，因此給人自大又自負的印象，甚至覺得他們有些虛榮，不過獅子座內心的正義感十足，他們是十二星座裡，看到不公不義的事情時，願意挺身而出、拔刀相助的星座，不管身處於怎樣的環境，獅子座都能獨善其身，保持內心的正直與善良，但由於他們個性較衝，因此年輕時遇到問題，容易與人發生衝突，但仍不影響他們追求內心的正義，就算身處於黑暗中，他們也不會同流合汙。

3.水瓶座

水瓶座在十二星座中，個性最為特立獨行，因此也容易被稱為「怪人」，就算朋友也很難懂他們在想什麼，水瓶座擁有非常獨立的思想，因此他們也不容易被旁人改變，就算深陷於泥濘環境裡，他們仍保持「舉世皆濁我獨清，眾人皆醉我獨醒」的態度，堅守心中的善良，遇到事情時，他們或許不會據理力爭，但絕不會做出違背自己良心的事情。