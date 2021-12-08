前JKF女郎、直播主賈瞳瞳上月24日被查獲3包毒咖啡包，依《毒品危害防治條例》移送新北地檢署，檢方複訊後諭令5000元交保。想不到她最近又被控愛情詐騙4百多萬，利用完就冷落乾爹。

根據《鏡週刊》報導，陳男指控賈瞳瞳今年5月以交往名義，從他身上詐財臺幣4百多萬，賈瞳瞳曾表示欠經紀人156萬，若還不出錢恐被逼拍大尺度活動或性交易還債，陳男立刻在直播平台儲值16萬，還拿土地向銀行貸款140萬，開車北上替「女友」賈瞳瞳贖身。

陳男被愛情沖昏頭，10月在直播平台儲值210萬，再跟友人借40萬湊足250萬「違約金」，賈瞳瞳要他把錢用斗內方式匯進來，營造粉絲送禮的情境方便脫罪，陳男曾懷疑過，仍相信僅牽過2次手的賈瞳瞳會嫁給自己，未料女方到手4百萬後開始疏遠，陳男驚覺有異報案，警方發函後賈瞳瞳才願意談和解。

外型高挑美艷的賈瞳瞳，擁有34E、26、33的三圍，曾上過節目《國光幫幫忙》暢談胸部大的困擾，不但走路容易跌倒，內衣也非常難買，接大尺度外拍時，胸部青筋還容易嚇到攝影師；賈瞳瞳也積極地經營IG，時常PO清涼的艷照，累積15.5萬粉絲，趁勢推出2022性感年曆賺一波。

上月底持毒被逮後，賈瞳瞳還PO悲情文並留言聲稱「我曾經犯下的錯我絕對會改過自新，謝謝你們也會改變給你們看，也會讓自己更好的」想不到再度出包，被部分網友狂酸：「請問哪裡可以抖內」、「笑死，我也想跟你交往」、「吸毒又詐騙」。

【請體貼大胸部的女生，她們真的很辛苦！這些正妹的煩惱你們想過嗎！】｜國光幫幫忙之大哥是對的

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！