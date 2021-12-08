世界職業女網總會WTA正式公布2021賽季年度獎項，澳洲世界球后巴蒂（Ashleigh Barty）繼2019年後，個人第二度獲得WTA年度最佳球員，而美網奪冠、一戰成名的英國小將拉度卡努（Emma Raducanu），獲選為年度最佳新人。

WTA巡迴賽年度獎項由國際媒體投票選出，共有5個部門，分別是年度最佳球員、年度最佳雙打組合、年度最佳新人、年度進步球員及東山再起球員。

芭蒂今年賽季拿下5座WTA巡迴賽冠軍，為所有女子選手之最，包括在溫布頓草地錦標賽贏得生涯第2座四大公開賽冠軍，也衛冕成功邁阿密公開賽，連續第3年保住年終世界球后頭銜。

從青少女時期就合作的捷克女雙組合克蕾切可娃（Barbora Krejcikova）/西妮雅可娃（Katerina Siniakova），同樣第2次獲選為年度最佳雙打，兩人今年在法網收穫第3座四大賽冠軍、東京奧運金牌，也首度高舉年終總決賽冠軍金盃，獲獎實至名歸，在法網包辦單、雙打冠軍的克蕾切可娃，並榮膺年度進步獎。

在成為美網球后之前，拉杜卡努世界排名在150，以會外賽選手身份一路連贏10場、並且一盤未失而成為44年來首位英國籍四大賽女單冠軍，最佳新人當之無愧，不過目前還需要更多好成績，來證明自己的好表現不是曇花一現。

33歲西班牙女將納瓦蘿（Carla Suarez Navarro）去年9月診斷罹患霍奇金淋巴瘤，幸好是初期、及早治療，經過幾個月療程後宣布抗癌成功，今年6月法網重返賽場，獲得東山再起獎肯定。