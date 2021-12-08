伴隨營運持穩推進，欣天然(9918)前三季毛利率27.98％，EPS1.29元；截至第三季供氣戶數35.95萬戶，普及率70.46％，年底供氣戶數目標以突破36萬為目標。新店央北重劃建案陸續完工將是明年業務發展重點。

欣天然營業區域為永和區、中和區、新店區、深坑區、台北市文山區等五區域，主要輸儲設備有萬安、安坑兩座儲氣槽，儲存容量16萬立方公尺，負責供氣氣源之調度與調節；另設置有11個整壓站，負責穩定供氣壓力及供氣品質。

欣天然指出，近三年售氣量平均逾1億立方公尺以上，今年前三季供氣量8800多萬度，達成率75.43％。永和大陳社區、新店央北等重劃區開發為未來供氣戶成長目標地區。

大陳社區占地3.25公頃，單元2勝開大地已完成施工供氣，單位1、3、4進行公辦都更中；新店央北開發面積達40公頃，7千戶正在開發中，其餘30公頃土地核發14張建照，明年新店央北地區將是供氣戶成長潛力區域。

此外，強化收益能量，欣天然持續推廣具有漏氣、地震、超時遮斷微電腦瓦斯表，今年更換微電腦瓦斯表戶數1.78萬戶，累計戶數達14.26萬戶，占總供氣戶數35.95萬戶，滲透率39.68％，預計年底滲透率目標朝40％挺進。