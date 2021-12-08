11月消費者物價指數（CPI）年增率達2.84％，創近九年新高，通膨疑慮又起。國發會主委龔明鑫8日指出，物價仍會是明年重要的議題，現在看起來，後年會比較好些。

龔明鑫表示，通膨是全世界的議題，全球因為供應鏈延遲、油價上漲影響，還有全世界的貨幣政策，這三大因素造成了全球通膨。

龔明鑫說，從結構上來看，明年供應鏈延遲還是會持續，這個因素短時間還無法降下來，不過，油價就沒有想像中那麼高，雖然有起起伏伏，但看起來已比較平緩。至於各國的金融政策和貨幣政策，也許明年美國聯準會會收回一些量化寬鬆政策（QE），至於會不會升息，還要持續觀察，但如果有做這樣的動作，基本上對於全世界的物價上漲，應該會有一些抑制效果。

龔明鑫說，台灣的物價上漲壓力會比全世界要稍微小一點，主要是政府對於公用事業如水、電、天然氣都有緩漲機制，可以平穩物價一些情況。另外，政府也調降小麥、牛肉、水泥及汽、柴油等四項關稅及貨物稅，同時，政府也開始查緝有無聯合哄抬狀況，相信對平抑物價多多少少會有幫助。

龔明鑫8日出席工商時報舉辦的「2022投資趨勢論壇」，受訪時，作上述表示。