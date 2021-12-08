運動休旅車新車爭相上市，搶2022新車話題，SUZUKI發表全新車款VITARA HYBRID，並提供VITARA S、VITARA S ALL GRIP兩款車型，售價分別為94、104萬元，同時預告明年引進全新SX4 S-CROSS，未來SUZUKI將進入Hybrid全混和動力的時代。

TAIWAN SUZUKI表示，自第一台VITARA上市30年來，一直為全球小型SUV領路者，以札實的底盤，傲人的越野性能，獨樹一格的外型，持續進化的安全科技，不斷顛覆世人對小型SUV的想像。

新一代VITARA將搭載全新HYBRID輕油電科技，結合ISG整合式啟動發電機與鋰離子電池的SHVS智能混合動力系統，輔以全新1.4 L BOOSTERJET缸內直噴渦輪增壓引擎，加上獨門科技ALLGRIP適時智慧型四輪傳動系統，勢將帶給台灣消費者無與倫比的駕馭體驗，再次撼動台灣車壇。

SUZUKI創新開發SHVS（Smart Hybrid Vehicle by SUZUKI）智能混合動力車，透過48V ISG 整合式啟動馬達發電機，提供引擎優異的輔助動能，尤其在起步或瞬間加速時，絕佳的反應速度及順暢性令人印象深刻，油耗表現更高人一等。此外，深受車迷讚賞的1.4L BOOSTERJET缸內直噴渦輪增壓引擎，受益於高出力48V複合動力輔助，近乎感受不到渦輪遲滯，更創下23.9kgm/2000rpm出色的扭力，再次展現小排氣量大輸出，S車款更創造19.3km/L超低油耗的驚人實力。

在外型上全新設計的LED頭燈，特殊的藍色飾條分割佈局，配合鍍鉻直柵水箱護罩，營造炯炯有神的車頭扮相，搭配LED尾燈創造獨特強悍精神，令人過目難忘。

ALLGRIP可透過四種行駛模式的切換，能根據不同路況及喜好來做選擇，享受暢快淋漓的駕馭樂趣，更憑藉優異車身結構及輕量化設計，實現了寧靜感及優越的油耗表現。充分享受駕馭樂趣的同時，更大的亮點是導入先進的六大安全科技，ACC主動式安全車距巡航控制、BSM車側盲點偵測、DSBS雙感知器煞車輔助、LDWS車道偏離警示、RCTA後方車側警示、Weaving alert駕駛疲勞警示，從被動到主動，滴水不漏守護每一趟旅程。