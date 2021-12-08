中華電信威秀門市年底退場，取而代之的台北東區服務中心今(8日)盛大開幕，空間規劃以客戶為中心出發，除了特別設置無接觸防疫語音辨識取號、Lumina虛擬角色導覽門市，及專屬顧問式客服等貼心服務，更與7-ELEVEN共同從多元創新應用的空間設計，到複合零售服務，讓消費者感受全方位的精采體驗消費新生活。

中華電信總經理郭水義表示，因應後疫情時代發展與消費者數位能力躍升，中華電信積極推動個人化與自助化服務，新一代門市結合影音娛樂、運動健康、實體展示，搭配顧問式專屬服務，並與7-ELEVEN攜手合作，提供咖啡、餐飲等複合商品，滿足民眾多元消費需求。

郭水義強調，中華電信將持續以客戶為中心推動門市轉型，並加速發展線上及無接觸服務應用，提供消費者更多元的通路選擇。

全新開幕的中華電信新一代門市，空間規劃包含「智慧家庭」、「影音娛樂」及「新創體驗」三大體驗展示專區，消費者可以體驗透過i寶貝聲控音箱，用聲音隨心所欲控制家中的電燈、電扇、除濕機與MOD選台，還可使用國語、台語下指令，啟用多種進階功能，包括MOD聲控、KKBOX、i聽聽Podcast、FunPark童書故事、大家說英語、台股股市行情、當日新聞、匯率查詢、悄悄話留言等，開啟你的智慧新「聲」活。

此外，7-ELEVEN為配合中華電信新一代門市開幕，店內設計風格以白色簡約線條營造出現代感，天花板則採用斜向線條交織設計並結合凹凸藏燈造型，俐落的線燈更能刻畫出時尚科技感；更提供精品咖啡、鮮食、烘焙等複合結構，讓到訪民眾享受豐富多元的消費體驗。