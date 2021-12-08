為因應新興傳染病，行政院日前宣布要設置國家級疫苗廠，並由國衛院負責，國衛院因而擬把原本核定的11棟研究大樓，調整其中2棟為國家級疫苗廠（生物製劑二廠）及建置國家級傳染病檢體戰略平台資源庫，環評大會今天通過審查。

依開發單位指出，變更將擴建國家級疫苗廠（生物製劑二廠）、建置國家級傳染病檢體戰略平台資源庫，整體開發期程延長至2041年，但實際各期開發時程仍需配合國家政策推動情形調整。

依其規劃，國家級疫苗廠將有6條獨立製程生產線，包括卡介苗區、抗蛇毒血清區、病毒性疫苗區、細菌性疫苗區、新疫苗及生物製劑產品開發區、產品開發區等獨立完整生產線等。

國衛院院長梁賡義表示，生物製劑廠其實一直扮演很重要的國家安全角色，尤其如其中的抗蛇毒血清、卡介苗等原本就是要由國家力量執行，國衛院現行實驗室、設備偏少且不足，也致使我國疫苗研發速度較慢，待國家級疫苗廠及國家級傳染病檢體戰略平台資源庫成立後，可望緊急生產疫苗供給第一線醫護人員之用。

梁賡義提及，預估4年的時間完成招標興建等工作、2年時間再完成驗證，可望加速疫苗研發速度。