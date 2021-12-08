台北市政府今年透過i-Voting方式，了解市民對管理競選廣告的意向，最終投票結果出爐，「僅能在政府設置的公告欄張貼相同數量尺寸競選廣告」獲最多數認同，北市法規委員會今針對《北市競選廣告物管理自治條例》修正草案做審查，經北市議員討論指出，若12月18日「公投綁大選」過關，恐再影響條例，到時又要重新再審，經討論決議待公投結果出爐後再審。

為維護市容景觀、公共安全、交通秩序，加上去年透過i-Voting辦理的投票結果，以及網路社群媒體發展，逐漸以網路宣傳取代實體廣告的趨勢下，北市建管處提出，修正《北市競選廣告物管理自治條例》草案，經市政會議通過後送市議會審議。

修正草案中，除新增由市府設置「公設選舉公布欄」，供政黨及候選人設置競選廣告物，還將現行競選廣告物設置時間「選舉投票日前2個月及政黨初選1個月」，修正為投票日前28天至5天不等，其中里長只限前5天，政黨初選則均不得設廣告物。

條例修正仍存在許多爭議，法規委員會上議員梁文傑提到，參選人得設置競選廣告物的期間、地點被限縮，也相當程度影響政治言論的表達，他說，對現任議員來說，競選看板少沒什麼影響，但這是新人曝光的權益，反而讓爭取連任者占盡優勢，他認為，應該要考慮到新人，以及政黨初選。

議員周威佑更質疑，這樣的條例不只限制候選人，還限制了第三人的表意自由，如果有支持者在自家掛布條，這樣有違反條例嗎？如果影響到市民表意自由，會與憲法牴觸，屆時市府恐吃上憲法官司。

議員汪志冰則認為，廣告有很多種方式，戶外看板廣告只是其中一種，對新人來說，確實有不太對等的優勢，但站在修法的角度，如果要朝先進國家選舉的狀態，確實要跟上腳步。

不過，也有議員對現行市府取締廣告物有很大的意見，戴錫欽指出，認同修法的宗旨，但最大問題是有沒有辦法落實違規取締，過去通常是有民眾檢舉才拆，並無一致性，且執法能量有差別，違規廣告甚至選舉選完了還在，根本沒有公平性。