高雄30歲詹姓男子不滿遭女友提分手，竟強拉女友到摩鐵打「分手炮」，並控制其行動約10小時，女友為了脫逃，向詹男稱生理期來，希望詹男幫忙買衛生棉，女友趁詹男離開房間後報警求救，警方到場救出女子，並依現行犯逮捕詹男，雄檢複訊後依妨害性自主等罪向法院聲押獲准。

檢警指出，詹男和女友交往多年，近期雙方出現摩擦，女方憤而提出分手要求，詹男不願讓多年感情畫下句點，便在6日上午8時許駕車到女友在鳳山的住處，希望挽回感情，見女友下樓準備出門時，詹男竟下車強拉女友上車，並將其載往摩鐵談判。

2人剛抵達摩鐵房間，詹男便對女友施暴，不但呼她巴掌，還扯爛女友的衣服，不顧她生理期，強逼女友跟他打2次「分手炮」，甚至還不准她離開房間，女友曾想要反抗，但擔心會遭遇不測，只好乖乖配合詹男要求，詹男控制女友行動長達10小時。

當天傍晚，女友下體出血，便急中生智，向詹男表示自己生理期來，沒帶衛生棉，希望詹男去便利商店幫她買衛生棉，待詹男離開房門後，立即求助摩鐵服務人員報警，轄區警方獲報後趕到現場，順利救出遭困女子，詹男帶著衛生棉回房後，也隨即被警方逮捕。

檢警偵訊時，詹男否認性侵、控制女友行動，強調雙方是「自願」發生性行為，但女友出示身上紅腫傷勢及驗傷報告，表示自己是遭到詹男逼迫，檢方認定詹男涉犯妨害性自主罪、妨害自由等罪，8日向法院聲押獲准。