高嘉瑜遭施暴扯出一連串案外案，資深媒體人黃揚明就爆料林秉有操盤一個擁有2萬多粉絲的粉專，且該粉專還有經營YouTube頻道。該頻道上傳的5部影片中，有3部的主角都是民進黨人士。其中，台北市議員許淑華也曾現身該頻道引發關注，她就透露只有拍影片時與林秉樞見過一次面，直言「真的很衰！」

黃揚明昨（7）日在臉書發文，爆料林秉樞對綠營友人宣稱臉書粉專「母湯害台灣」是由他在操作，除了指出一些可疑的關鍵時間點外，也加碼透露該頻道還有經營YouTube頻道「母湯」。

經檢視後發現，該頻道目前有約70人訂閱，總觀看次數在3000出頭，從2019年7月22日上傳第1部影片後，至目前為止總共只有5部影片，除了邀請作家蔡亦竹外，有3部影片的主角均為綠營人士，分別為民進黨新北市議員戴瑋姍、民進黨立委郭國文及台北市議員許淑華。

許淑華在影片中分享許多「私密事」，如她最喜歡的演員是妮可基嫚（Nicole Kidman），平常喜歡的穿搭是簡單的T-shirt、牛仔褲加球鞋，下班喜歡的休閒活動則是看電影與購物；而談到對自己影響最深的人，許淑華表示除了學校老師外，還有一位就是新潮流大老段宜康！許淑華說，段宜康其實是她的入門師傅，因為他才會認識民進黨，算是她在政治領域的啟蒙老師。

據《ETtoday新聞雲》報導，許淑華今日受訪時針對該影片回應，指出林秉樞在選舉前主動邀請拍影片，她沒做多想便答應拍攝，除了只有與對方見過1次面外，不知道影片會上傳在哪裡，也不知道對方居然是網軍，感嘆地說「真的跟我沒有關係！」

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