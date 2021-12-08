影集《華燈初上》還原1988年林森北路特有的條通文化，以黃金卡司陣容和懸疑劇情，創下好口碑，上線幾天就登上Netflix台灣排行榜冠軍，也讓演藝圈悄悄吹起復古風，女星瑤瑤（黃喬歆）今（8日）就曬出辣穿螢光黃墊肩短裙照，胸口的深V設計更是讓她傲人上圍呼之欲出，畫面辣翻天。

照片中，瑤瑤身穿亮黃色的墊肩貼身短裙，胸口深V設計解放她深邃事業線，讓瑤瑤傲人的東西半球若隱若現，而視線往下看，辣穿短裙的瑤瑤，一雙美腿更是全都露，放送福利的她大尺度上下齊露，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

頂著公主頭和復古捲髮的瑤瑤，幽默發文：「不要問我怎麼會有這件螢光黃復古墊肩連身短裙...說了你會怕 #華燈初上」，瑤瑤還入戲喊自己是：「#黃媽媽」，不過網友都把焦點放在瑤瑤的身材上，紛紛驚呼：「好正又好辣 噴鼻血！！」、「這件厲害耶」、「擠爆了」、「美艷動人啊，腿很美」。

其實，擁有火辣曲線的瑤瑤不吝嗇分享好身材，她日前就曬一組泳裝照，瑤瑤還幽默說是：「2021唯一一穿泳裝照」，在瑤瑤的自拍視角中，身穿綠色綁帶比基尼入鏡的她，胸前布料已快包不住F等級的傲人美胸，而在瑤瑤下一張分享的全身照中，她身材比例極佳，不只有小蠻腰、逆天長腿，馬甲線也很明顯，好身材更是辣到不科學。