檢警查扣山老鼠盜伐使用的犯罪工具。（新竹地檢署提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹地檢署檢察官陳子維指揮新竹縣警察局橫山分局、新埔分局、保七總隊新竹分隊、移民署中區事務大隊科偵隊及新竹縣、市專勤隊，會同林務局新竹林區管理處，7日拂曉兵分多路，持新竹地院核發搜索票、檢察官簽發拘票，在芎林鄉、關西鎮、竹東鎮等處查獲以羅姓男子為首的山老鼠集團，4人被羈押禁見。

檢警總計拘提砍伐與銷贓者8人到案，另扣押肖楠、牛樟等森林貴重木300餘公斤及鏈鋸、空壓機等盜伐工具。

檢方指出，本件涉案事實繁雜，且採盜伐、銷贓是一條龍作業模式，另指派國土專責小組檢察官邱志平、翁貫育、葉子誠、沈郁智、馮品捷協同訊問涉案人，並由檢察事務官同步分析相關卷證。

檢察官漏夜訊問羅男等8名嫌犯，認羅男等4人涉嫌違反森林法等罪嫌重大，8日凌晨向新竹地方法院聲請羈押並禁見獲准，其餘被告則分別具保2萬元或限制住居。

新竹地檢署強調，「守護森林、愛護國土」是讓這片土地得以永續發展的不二法門，本署對於任何濫墾盜伐、戕害國土環境之行為，必定嚴辦，以懲不法。