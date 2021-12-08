顏寬恒指出，這座風雨球場從無到有，他全程都有參與，所以當地里長也有跟他通知啟用典禮活動。（顏寬恒競選辦公室提供／陳淑娥台中傳真）

顏寬恒指出，穿著林靜儀醫師競選背心的助理也在活動現場，和大家參與啟用儀式及拍照。（顏寬恒競選辦公室提供／陳淑娥台中傳真）

日前台中市議會民進黨團多位議員於市政總質詢時，抨擊市府於烏日南里里風雨運動場啟用典禮沒有邀請林靜儀醫師，僅邀請顏寬恒是行政不中立。顏寬恒8日表示，當天是里長特別邀請，且穿著林靜儀醫師競選背心的助理也在活動現場，和大家參與啟用儀式及拍照，市議會是民意機關，不是林靜儀競選總部，不能以抹黑方式為同陣營候選人護航；他同時強調，這座風雨球場從無到有，他全程都有參與。

顏寬恒指出，這座風雨球場從無到有，他全程都有參與，所以當地的里長也有跟他通知啟用典禮活動，此案是他還在任時召開會勘所提出建議，因為南里里位於烏溪與貓羅溪交會處，很多建設都受到河川區域限制。

顏寬恒說，加上南里里是位於非都市計畫範圍，南里鄉親長期苦無合法劃設公共空間可使用，因此在土地尚未合法編定前，由里長透過公所向第三河川局認養堤防旁河川地，他們配合爭取「移動式籃球架」，周邊也進行一系列綠美化，供大家打籃球、運動散步使用。

顏寬恒表示，按照規定河川區域線不能有建築物、甚至不能有高莖作物，但在他們努力爭取與協調下，籃球場原址在重測後正式編定地號後，由國有財產署接管，並同時移撥給烏日公所使用，續由南里里管理維護。

但該址為公有地，地上物必須要有建築執照，因此在2019年10月，他召集各單位包括教育部體育署、經濟部水利署三河局、水利署、都發局、運動局、烏日公所以及南里里辦公室，就建築執照、河川區域線治理檢討、建物使用年限、土地撥用管護、風雨操場經費來源與初步設計規劃做一次通盤討論，並由教育部體育署與台中市政府運動局共同負擔工程款項，才順利催生了風雨操場。

顏寬恒強調，風雨操場看似簡單，但過程很不容易，剪綵自然是由努力過的人共同參與，當天也有林靜儀陣營的人參加，請民進黨議員展現好風度。