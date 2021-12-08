台北市立動物園國王企鵝寶寶「A-Me-Chan（飴醬）」的誕生，讓許多民眾感到振奮！今年10月5日孵化的「A-Me-Chan（飴醬）」歡度雙滿月，滿2個月大的牠，全身覆滿咖啡色的絨羽，已經可以自由走動了。

園方指出，最近保育員將持續觀察牠的意願，不定期帶著牠前往活動場熟悉環境，幸運的民眾將有機會目睹飴醬享用早餐或下午茶。

A-Me-Chan（飴醬）說，我不一定每天都會出來哦！如果我不想出來，保育員也不會勉強我的，請大家見諒！（北市動物園提供／游念育台北傳真）

保育員表示，由日本天王寺動物園借殖來台，年齡23歲的雄性國王企鵝「Wilson」，過去曾有過育幼的經驗，所以將企鵝寶寶「A-Me-Chan」照顧得很好。

園方說，滿2個月大的國王企鵝寶寶「A-Me-Chan（飴醬）」全身覆滿咖啡色的絨羽，已經可以自由走動了，現階段因缺乏安全感的關係，不論企鵝爸爸或是保育員走到哪裡，企鵝寶寶都會黏TT地緊跟在身邊，就像個小跟班。

保育員說，透過監視器影像，發現每天下午5點閉館後，企鵝通通回到內舍休息，只要「A-Me-Chan（飴醬）」發出叫聲，所有的企鵝叔叔、伯伯、阿姨就會一窩蜂的圍上來關切。

保育員形容，這樣你一言我一語的，彷彿是在討論著孩子是不是冷了、餓了，更有行動派的企鵝想要突破圍籬去幫忙餵企鵝寶寶吃飯，新生命的加入讓國王企鵝家族頓時變得熱鬧滾滾。