社子島開發案今進行環評審議，開發單位稱計畫開發範圍不涉及濕地。（楊亞璇攝）

社子島開發案今進行環評審議，開發單位稱計畫開發範圍不涉及濕地。（楊亞璇攝）

社子島開發案因正反意見僵持不下，遲遲未有進展，北市府8日再次舉環評會議，委員會最後實質贊成開發案，但因會議中將12月7日所提補正資料納入審查考量，擔心程序瑕疵，經歷3小時討論後，最後決議召開延續會議，需再重提環境影響評估報告書。主席李育明也不滿爆料，市府高層堅持一定要在12月8日開會，若在12月15日開會，12月7日補正資料也來得及，強調不要把責任都推到環評會身上。

由於近日爆出環評閃躲評估關渡國家重要濕地爭議，開發單位台北市地政局土地開發總隊昨將新的資料提供給環保局，計畫範圍邊界與濕地有21筆重疊，經過內政部昨天正式函覆，地號有涵蓋重疊，但是開發範圍不涉及濕地，回函指出「尚無濕地保育法第27條須研提濕地影響說明書適用之情形」。環委林鎮洋質疑，做任何工程不管是整地填土，堤防很難分提內提外，21筆土地難道在整地、堤防，過程中是否有干擾之虞。

經過開發單位說明、列席議員、里長表達意見後，最後委員於閉門會議均表示實質贊成開發案，但由於法規規定，資料須於開會7天前送交，針對開發單位7日所提資料是否應補正程序，有不少討論。環委林鎮洋表示，環評最重要精神是程序正義，經過這麼長時間，能解決的問題也找到平衡點，現在只是列入考量，但若進入行政法院，行政上是行政瑕疵，建議開一次確認會議，在程序跟實質上，至少站得住腳。環委闕蓓德也說，不在濕地範圍部分，勾的是「否」，但其實是「是」，有顯著不同，就文件本身是二分法問題。

李育明也抱怨，今天陷入這個困境不是我們造成，而是目的事業主管機關、環保主管機關、市府高層一定要在12月8日開會所造成，「我就挑明講，如果12月15日開會，12日7日補正資料也來得及公告上網」，不要把這個推到我們身上，為什麼急著要在12月8日開這個會議。

李育明裁示，開發單位7日所提補正資料納入審查考量，惟相補正料不及對外公開提供民眾參閱，經出席委員共識決決議召開延續會議 ，議程接續內部討論，並請開發單位於延續會議提出環境影響評估報告書初稿（第6次修正本），應補充說明，本次會議承諾成立之監督小組組成及運作方式，科技產業專用區未來應引進之產業管制規則，基地範圍內落實綠色運輸之具體做法。

對此，社子島自救會李華萍表示，應該只是暫時鬆口氣，不能說樂觀看待，老人家認為環評過房子被拆，相當擔心，開發單位有補資料需公告7天，若完成決議就是重大瑕疵，一定會提起上訴，希望下一次的環評必須把替代方案納入，包括濕地爭議、汙水廠爭議等，而非討論無關緊要的產科專區。

社子島居民權益促進會理事長楊明照表示，尊重但遺憾，因為這案子拖了很久，拖越久問題越大越複雜，還是希望趕快通過，該講的該問的都盡量解決，但有些事情難免達到每個人都圓滿。