2020年台灣新生兒人數僅16萬5249人，創下史上新低，甚至首度出現「死亡人數多過出生數」，明年又逢虎年，生育人數恐怕只減不增。試管嬰兒擴大補助今年7月上路，目前已有2.3萬多筆申請，超過8000筆完成胚胎植入，其中8成已核發費用，總金額達5億元。根據醫師臨床觀察，詢問人數增加約5成，且相較於過去35歲以上夫妻居多，近來增加不少年輕夫妻，顯見這項補助對許多小資夫妻來說確實是一大動力。

台灣生育率恐成世界倒數第一，中華民國生育醫學會委託網路大數據分析發現，青年族群不生小孩的原因以「買不起房」占大宗，其次為「低薪養不起小孩」、「社會職場對孕婦不友善」、「沒時間照顧小孩」，而「健康考量（不孕）」排名第五。

中華民國生育醫學會理事長張帆指出，有些夫妻在婚前做一堆檢查，可能花了很多錢但還是沒有解決不孕問題，他呼籲要以時間換取空間，不要把錢浪費在不必要的治療上，由醫師評估對症下藥；尤其要把握35歲以前，胚胎自我修正能力較強，隨著年紀越大，器官越老，出問題的機會也越高。

張帆將子宮比喻為房子、卵子則是房客、輸卵管就像門；如果房子好、房客也多，門口也是暢通的，可能會先用排卵藥刺激，或許就能；但如果是卵巢功能差或年紀較大，就不宜再等，需要積極進行。

台灣生殖醫學會秘書長何信頤說明，只要夫妻一方具有我國國籍，且女性年齡小於45歲，皆可透過全台90多家醫療機構代為申請；40歲以下每胎有6次補助額度，如為41至44歲，每胎仍有3次補助額度。

何信頤認為，目前國內的人工生殖補助條件非常優厚，幾乎是亞洲國家中最好的，例如日本僅限43歲以下才能獲得補助，也有些國家是40歲以上就不補助。國民健康署署長吳昭軍指出，目前已有2萬3000多筆資料透過醫療機構申請，2萬2000多件已通過；其中8000多件已植入胚胎，8成以上費用已核發撥入民眾帳戶，總費用為5億多元。

吳昭軍提醒，雖然醫學進步，高齡族群也能夠透過醫療技術成功生育，但如果能夠及早尋求協助更好，呼籲民眾可向全台92家人工生殖醫療機構協助診斷並申請補助；尤其明年適逢虎年，台灣傳統習俗恐讓生育率再受創，希望藉由這項擴大補助措施，減緩明年的衝擊。