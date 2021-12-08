豐原區農會8日舉行三豐辦事處揭牌開幕儀式。（陳淑娥攝）

台中市副市長令狐榮達出席豐原區農會三豐辦事處揭牌開幕儀式。（陳淑娥攝）

台中市副市長令狐榮達出席豐原區農會三豐辦事處揭牌開幕儀式。（陳淑娥攝）

台中市豐原區農會8日舉行三豐辦事處揭牌開幕儀式，並發表食農教育成果及行銷推廣優質農產品，台中市副市長令狐榮達代表市長盧秀燕出席表示，豐原區農會經營績效非常良好，三豐辦事處落成後，將可造福鄰近里民，推廣在地產業，並提升金融事業服務及推動地方經濟，深化在地服務，也祝福農會業務蒸蒸日上。

令狐榮達指出，豐原區農會辦理信用業務不遺餘力，基於服務會員、產銷班、家政班班員的理念，即日起於三豐路增設三豐辦事處，辦理信用延伸櫃檯業務及農業推廣、供銷等多功能服務，並將於該辦事處推出農民直銷產品據點，讓民眾可前往選購當季優質農產品，增加農民收益。

豐原區農會總幹事蔡森揚感謝市府長期對農會的支持，他說，三豐辦事處「麻雀雖小、五臟俱全」，可提供全方位服務，正式啟用後，將擴大服務豐原區大湳里、東湳里、西湳里、北湳里及鄰近地區的農民及鄉親。豐原區農會曾獲行政院農業委員會農金獎「重設信用部經營績效獎」特優，將持續深耕地方並回饋鄉里。

農業局表示，豐原區農會辦理信用業務不遺餘力，在經營團隊的努力下，營運相當順利，截至今年10月底，信用部淨值約為4億元，逾期放款比率為0％，存款金額約為36億元，放款金額約為24億元，存放比率約為67％，去年度全年總收益約5749萬元，總盈餘約294萬元。

今日活動以祥獅獻瑞表演帶來好彩頭，現場有食農教育成果發表及優質農產品行銷推廣活動，並舉辦炙燒舒肥雞腿柑橘沙拉DIY體驗活動，透過多元豐富的方式行銷豐原當季特產，進一步提升食農教育觀念及優質農產品牌形象。

包括副市長令狐榮達、農業局主任秘書陳柏宏、豐原區長洪峰明、豐原區農會理事長許全木、常務監事賴秋榮、總幹事蔡森揚及理事、台中市農會總幹事林育葦、台中地區農會總幹事廖述宗、石岡區農會總幹事張東海、太平區農會總幹事余文欽、烏日區農會代表、市議員張瀞分、陳本添、王朝坤、陳清龍到場祝賀。