富邦金控再傳國際永續評比捷報，連續兩年榮獲CDP氣候變遷評比最高榮譽「A List」，為台灣僅五家入選企業之一，也是唯一獲此殊榮的台灣保險業者。今年全球超過3300家企業參加氣候變遷評比，平均成績為B-，僅200家企業獲得「A List」；而全球金融業平均成績也僅達B，富邦金控連續兩年維持「A List」，名列世界環境績效前6％，持續締造台灣保險業最佳表現。

CDP為全球環境領域最具指標性之非營利評比機構，7日CDP最新公布2021年氣候變遷問卷評比成績，在CDP氣候變遷問卷11個評分面向中，富邦金控有9個面向拿到最高A等級成績，其中在機會揭露、減碳措施及供應鏈議合等面向，全球參選企業平均表現僅達C，富邦金控以A等級評分大幅超越全球平均，表現備受國際肯定。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控以領先且積極的行動力，帶動國內產業共同關注氣候、減碳議題，為下一個世代保有永續未來而努力。2016年富邦金控率全台金融業之先，承諾提交科學基礎減碳目標，致力成為永續領航者。今年適逢集團六十周年，富邦金控提出「Run for Green奔向綠色」ESG倡議計畫，擘劃「低碳、數位、激勵、影響」四大策略，並發布國內金融業第一本TCFD報告書，且成為全台首家承諾不再投資燃煤比大於50％的發電廠，並針對五大高碳排敏感性產業擬定准入及撤資標準。

地球無法再等待，氣候行動刻不容緩，富邦金控以「Run for Green」為主軸，在金融面，發揮資金影響力，協助企業低碳轉型；在非金融部分，善用品牌影響力，與民眾溝通氣候及環境議題，發起全台四大馬拉松跑步植樹的倡議，促進體育賽事綠色轉型，以貼近生活的行動，凝聚國內的永續意識，讓每一步，都算「樹」！

富邦金控永續作為屢獲國內外獎項肯定，在國際四大永續評比中持續交出亮眼成績：連續五年入選道瓊永續指數(DJSI)世界指數成分股；連續五年入選MSCI永續指數成分股，並在MSCI ESG評比中獲得AA級評等(最高為AAA級)；Sustainalytics ESG風險評比更位居全球保險產業前三名。