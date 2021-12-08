台灣工具機暨零組件工會今(8)日公布，11月台灣工具機出口值近2.8億美元，月增4％、年成長近48％，創造單月新高；前十一月合併營收25.25億美元，年成長29.5％。
工具機公會彙總統計，11月台灣工具機出口值2.79億美元，月增4％，年成長47.6％。其中金屬切削工具機出口值2.34億美元，月增7.1％，金屬成型工具機出口值4623萬美元，月減9％。
前十一月台灣工具機累計出口值25.25億美元，年成長29.5％，其中金屬切削工具機產品出口值20.97億美元，年成長29.8％；金屬成型工具機出口值4.28億美元，年成長28.4％。
今年前十一月台灣工具機出口前十大國家或地區依出口金額依序是中國大陸(含香港)、美國、土耳其、俄羅斯、泰國、印度、越南、荷蘭、義大利、馬來西亞。其中銷往中國大陸(含香港)市場金額8.32億美元，占整體出口市場比重達32.9％，年成長23.3％。美國排名第二，占出口市場比重11.7％，出口金額近2.97億美元，年成長17.3％。第三大出口國為土耳其，占整體出口市場比重為9％，出口金額約2.27 億美元，年成長52.2％。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。