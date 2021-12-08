新竹縣長楊文科（右三）化身聖誕老公公，替「童趣聖誕夜．東興圳光藝節」活動宣傳，呼籲大眾可前往東興圳景觀公園，體驗五感的視覺饗宴。（莊旻靜攝）

蘊含蒲公英幸福花語的「祝福」裝置藝術，白天、夜晚呈現不同視覺效果。（新竹縣政府提供）

蘊含蒲公英幸福花語的「祝福」裝置藝術，白天、夜晚呈現不同視覺效果。（新竹縣政府提供）

聖誕節即將到來，新竹縣政府將於24日起一連3天，於竹北市的東興圳景觀公園舉辦「童趣聖誕夜．東興圳光藝節」，不僅由知名歌手告五人、胖樂團等接力演出，還有7組燈景藝術、近百攤聖誕市集，安排無毒造雪機不定時撒雪，打造彷如北歐的冰雪聖誕市集，縣長楊文科邀請大眾一同體驗浪漫聖誕節。

楊文科表示，在經過漫長的抗疫，縣府首度於聖誕節舉辦光藝節，並邀請深受年輕人喜愛的樂團開唱，串聯1.1公里的東興圳景觀公園，邀請燈光藝術家劉治良擔任總策展人，設置燈景藝術，預計展至2022年的2月7日。

交通旅遊處表示，活動在東興圳打造「湖岸小圳舞台」，設立通透式的無背板舞台，可欣賞水圳風貌。24日由林芯儀、蕭迦勒平安夜獻聲，25日則有香蕉人、蘋果劇團登場，26日則由告五人、怕胖團、守夜人等樂團壓軸演出。

此次光藝節將配合光影展演、編織花藝、量身打造主題樂曲，搭配東興圳綠帶景觀，劉治良、國際花藝設計師賀恬、重量級音樂人林強8日現身活動記者會，劉治良期許活動能帶給大眾豐富的五感光影饗宴，林強說明，音樂會以輕柔、聖誕風電子音樂，搭配光影展演，打造濃厚的聖誕氣氛。

文化局表示，此次設置7組裝置藝術，包含高打7公尺的主燈「蝶舞」、展現編織光藝的「永恆」、蒲公英幸福花語「祝福」、浮於水面的「荷田」、最佳打卡點「沐光閣」、橫跨水域的「光遇」及彷彿萬支蘆葦搖曳的「銀河」，日、夜呈現不同視覺美感。

楊文科在活動記者會中化身成聖誕老人，邀請大眾共同欣賞光藝節，交旅處也指出，新竹縣公益慈善跨年晚會31日登場，於光藝節的活動現場，民眾可憑11、12月紙本或電子發票兌換跨年晚會的汽車摸彩活動，每日限量5000張，更多活動詳情請上新竹縣政府官網查詢。