1218公投將至，政府強調反萊豬將影響我國加入跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)，對此，前台聯立委許忠信今天表示，CPTPP的加入很重要，但與美國萊豬開放無關。

許忠信今天在臉書表示，從智慧財產權的觀點而言，1994年與貿易有關的智慧財產權協議（TRIPS），是採取所謂的最低保護標準，亦即僅提供會員國就有關智慧財產權標的、權利內容及保護期間等之最低標準，而允許會員國以更高標準來保護智慧財產權，並容許會員國在自己之法律體制內選擇適當之方式，例如行政命令或立法，來達到TRIPS所要求的結果。

他說，在TRIPS對WTO會員國的智慧財產權保護設立最低保護標準後，美國在西元2000年以後開始藉雙邊自由貿易協議，以開放內國市場換取對方提高智慧財產權之保護，被稱為「TRIPS PLUS」，而且之後更以多邊條約為之，泛太平洋經濟夥伴協議（TPP）即為一例。此協議在美國退出後被改稱「CPTPP」。

許忠信指出，由此可見，CPTPP智慧財產權規範乃TRIPS PLUS。例如，CPTPP有關著作權限制與合理使用即維持在TRIPS水準而未加以擴大。CPTPP規定，本條並未減低或擴大TRIPS、伯恩公約、WIPO著作權條約、WIPO表演與錄音物條約所允許之限制與例外之適用範圍。

他認為，從這規定可見，CPTPP將對使用人有利的規範停留在TRIPS的水準，而擴大或提升對權利人有利的規範，明顯有利於智慧財產權的輸出國。

許忠信分析，如果美國將來又參加CPTPP，則對國內生產毛額增加方面，因有日本(與將來之美國)等科技先進國家，對台灣有約1.46個百分比之成長，比加入RCEP更佳，因為有技術外溢效果，但在農業等初級產品的生產方面，雖有該技術外溢效果的緩和，仍會有約24.42億美元之減損。

因此，他說，我國須在農業方面藉地理標示權等的強化，來提升產品附加價值，並配合產業聚落形成以減低成本，以強化農產品出口到日本之能力，以及與越南等國進口之農產品有所產品差異化。但就目前而言，美國已在川普總統任內退出CPTTP協商，因此，CPTPP的加入對台灣很重要但與美國萊豬開放無關。