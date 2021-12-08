因市場認為，Omicron對經濟衝擊力可能沒有原先預估來得大，因此日股開高走高。8日日經指數收28860.62點，漲405.02點或1.42%。東證收2002.24點，漲12.39點或0.62%，兩大指數雙雙創逾兩周半新高點。

日前，美國傳染病權威佛奇表示，染上Omicron後的病症，不像其它新冠變異株來的嚴重。

在半導體相關類股領軍下，太陽誘電漲5.14%，東京威力科創漲2.81%，雷泰光電也漲2.27%。至於電子產品製造商歐姆龍漲3.64%，而電玩遊戲業者任天堂也漲3.53%。

Rheos Capital Works指出，展望2022年，美國聯準會的減少購債規模以及突然升息，仍是一個重要的觀察指標。但是，日股尚未全部消化此利空事件，指數也未完全加以修正。

與利率息息相關的不動產業者疲弱，受到指數調整的投資比例變更，以及傳出當地政府有意減少房貸稅務扣除額之下，三井不動產聞聲下跌3.69%，住友不動產也跌3.18%，三菱地所不只跌2.19%，早盤還一度創下一年新低。