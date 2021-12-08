金門海濱公園「城鎮之心」將於12／11（周六）下午3點至5點，以電台實境秀方式舉辦一場海濱草地音樂會，邀請多組藝人和表演團體與鄉親共度午後浪漫時光。

這場以「海濱電台KM12.11」為名，寓意「海濱電台金門12月11日」的草地音樂會是「城鎮之心」啟用的延伸活動之一，邀請1組點播DJ「璇福Radio」及3組音樂團隊輪番表演，縣府期待以紅男綠女的人潮妝點青青草地，迎來假日走向戶外的歡欣景況。

縣府建設處說明，當日表演的團體有手風琴家林呈擎、優質女聲雙吉他組合「范宥弦X蔡佳穎」及在地創作樂團「自造幫」。其中，林呈擎擅長以手風琴演奏法國香頌、阿根廷探戈、美國爵士音樂、愛爾蘭舞曲、台灣民謠等世界音樂，曾擔任多部廣告及電影電視舞台劇配樂與插曲，此次也將演奏金門民謠；「范宥弦X蔡佳穎」。另有來自台中的詞曲創作歌手，多次入圍金曲獎的〈守夜人吉他手〉蔡佳穎等人。