民進黨今中常會，民進黨祕書長林錫耀今會中表示，立委高嘉瑜受暴事件沒有影響公投、民進黨及蔡英文總統支持度；並指，「我們心裡可以很篤定，哪有錢可以養網軍，這是沒有的事情，毫無事實的惡意指控」。

據轉述，林錫耀今在會中宣布公投「10加1衝刺行動計畫」時，有中常委關心高嘉瑜事件對公投及黨內的影響，林錫耀表示，大家會擔心有沒有影響，但最近有調查總統滿意度支持度沒有受到影響，只是國民黨在惡意連結。黨的預算大家都可以看得到，「我們心裡可以很篤定，哪有錢可以養網軍，這是沒有的事情，毫無事實的惡意指控」。

據轉述，林錫耀表示，公投原本對民進黨不利，但有逐漸逆轉，但你說每個案都能贏？不一定；今天之後會陸續公布相關民調。

至於投票前之夜將有上凱道造勢活動，剛好國民黨也會上凱道；據轉述，林錫耀表示，對於這次公投相關造勢活動，會透過規劃，做好萬全準備，也會有平台應變。