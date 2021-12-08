外媒8日披露，中國政府加強收緊監管科技企業尋求海外融資，並指官方正在編製黑名單，大幅收緊被視為敏感行業的初創企業利用可變收益實體（VIE）架構，以獲得國際資本以至海外上市地位。不過，有關規則預料不會對已經上市的公司造成影響，但會限制將來海外股東在新一代科企的角色。

英國金融時報報導，因應中國資本限制，投資界早年設計VIE架構，讓境外投資者都能享有企業在中國境內的經濟利益，並受到法律保障，這種架構為阿里巴巴、騰訊等科技企業所常用，大量中國科企繼而在海外融資上市。

報導指出，中方最快將於本月份公布有關黑名單。該份黑名單由中國國家規劃當局、商務部、中國證監會和中國人民銀行共同編製，但暫未知悉黑名單範圍有多廣。目前，美國政府也有限制中國國企背景資金投資矽谷初創企業的法規。

報導引述兩名消息人士說法稱，中方政策無意涵括現已採用VIE架構的公司，但期望新政可確保關鍵行業不會被外資股東主導，「VIE不會全然消失，它們有其所用之處。外資未來可投資科技以外的中資傳統行業。」