大陸家庭模式從「四世同堂」轉為夫妻二人帶小孩的「核心家庭」，近年再逐漸變成獨居、夫妻二人或空巢老人為主的「一代戶」。據最新發佈的中國統計年鑒顯示，2020年全大陸「一代戶」比重較10年前上升15.33個百分點、達到49.5％。

據《21世紀經濟報導》引述武漢科技大學教授董登新表示，出現這個局面主要原因包括總體生育率下降、人口老齡化、人口流動等因素。

回顧2010年，據中國人口與就業統計年鑒中六普數據，以一對夫妻帶孩子為主的「二代戶」比重高達47.83％，但2020年統計已縮水到36.72％。一增一減的背後，是大陸家庭模式的大轉換。

山東社會科學院人口學研究所所長、研究員崔樹義也說，七普調查中，大陸家庭的小型化的趨勢非常明顯，每戶家庭人口數比六普的時候少了0.48個人，當中一代戶的增長是最重要的影響因素。

觀察不少人口流入較多和人口流出較多的省份，一代戶占比較大。舉例上海、北京、浙江占比都超過58％。另以東北三省為例，黑龍江、吉林和遼寧近10年的一代戶占比各自提升23.45個、21.49個和19.66個百分點，分別達到59.65％、56.11％和57.18％。

崔樹義指出，青壯年流出多的地方，空巢家庭肯定越多。從應對人口老齡化、完善、改善人口結構的角度來看，各地都需要推出政策應對，關鍵在於建立加強政策體系，包括更多的去關心留守老人、空巢老人。