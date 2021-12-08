警方共計破獲改造槍枝處所1處，查扣改造手槍、非法PCP空氣槍14枝、電鑽、固定台、鑽尾及鉗子等改造工具1批等證物。（民眾提供／盧金足台中傳真）

發現不法槍械轉手交易，層層溯源販槍上下手，查獲賴姓犯嫌等5人到案，全案依《違反槍砲彈藥刀械管制條例》移送法辦。（民眾提供／盧金足台中傳真）

警方查獲賴姓犯嫌等5人到案，全案依《違反槍砲彈藥刀械管制條例》移送法辦。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中模型槍賣家改造槍械 囂張上網販售

近期街頭暴力案件頻傳，內政部警政署全力掃蕩非法槍械，刑事警察局中部打擊犯罪中心獲報台中市一名模型槍賣家改造槍械流入不法者手中，造成治安危害，兵分四路在台中、彰化、嘉義、台南等縣市搜索查緝不法槍械，發現不法槍械轉手交易，層層溯源販槍上下手，查獲賴姓犯嫌等5人到案，全案依《違反槍砲彈藥刀械管制條例》移送法辦。

為防止黑道幫派不法分子持槍犯案，嚴重危害社會治安，警方獲報有模型槍賣家改造槍械在網路與店家銷售，一把空氣槍與火藥式手槍達三萬到四萬元，還有買家「鬥相報」，買來射擊動物。

中部打擊犯罪中心與台中市、嘉義市警察局刑事警察大隊共組專案小組，報請台中地檢署偵辦，經專案小組長期跟監蒐證，清查相關槍械買賣家資料，鎖定25歲賴嫌涉嫌教導改造槍枝販售，在台中市、彰化縣、嘉義縣、台南市等地搜索查緝不法槍械。

警方溯源從販槍下手，查獲改造槍枝的賴嫌與買賣槍枝等5人到案，共計破獲改造槍枝處所1處，查扣改造手槍、非法PCP空氣槍14枝、電鑽、固定台、鑽尾及鉗子等改造工具1批等證物。

見改造槍枝有利可圖，賴嫌一年多來改造槍枝後，上網賣槍，還有買家下單要求改槍，賴嫌向警方供稱，自己是有興趣與從網路學來改槍技術。

警方發現扣案PCP空氣槍威力驚人，威力遠高於改造火藥式手槍，具有殺傷力，後續將持續溯源追查是類槍械來源及管道。

「阻絕黑槍絕不手軟」，中打強調，現行《槍砲彈藥刀械管制條例》已於去年6月10日修正，針對改造及持有改造槍械已提高刑責到五年以上，併科1仟萬元以下罰金，呼籲民眾勿以身試法，防止黑道幫派持槍犯案、遏止黑幫氣焰，降低人民生命財產危害，全面清查、徹底掃蕩，肅槍不間，持續追溯槍枝來源。