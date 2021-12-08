國家人權委員會今起於監察院展出猶太大屠殺專題攝影展。人權會主委陳菊表示，透過影像就是要讓所有人類警惕，這種滅絕人類的慘痛歷史絕不能再發生，台灣和以色列有若干相似的歷史過去，願為普世人權價值合作，「當以色列人受到迫害時，我們都是猶太人」。

陳菊表示，攝影展選在今開展，是因為80年前的1941年12月8日，納粹第一次啟用滅絕集中營，以毒氣室系統性屠殺猶太人，二戰期間有將近600萬人的猶太人遭到屠殺，這段歷史可以說是「人類史上最黑暗的一頁」。

陳菊指出，她是台灣威權年代、美麗島事件的受難者，也曾面臨逮捕、監禁、關押、坐牢，當時受到很多國際組織、天主教會的幫助，而在猶太大屠殺時，許多非猶太人願意冒著生命危險，救助猶太人，如同電影「辛德勒的名單」，德國人辛德勒幫助很多猶太人倖免於當時的災難。

陳菊強調，台灣跟以色列有相似的歷史過去，而活下來的人就要替當時受難犧牲者發聲，讓更多人能繼續歷史的教訓，透過這些影像，讓全世界所有人類要有所警惕，這種滅絕人類的慘痛歷史，絕對不能重蹈覆轍。

以色列駐台辦事處代表柯思畢表示，即使猶太大屠殺已經過了88年，世界沒有納粹政權存在，以色列人仍然在思考「同樣是人類，為何可以做出如此慘絕人寰的事」，當時猶太人遭有系統、組織的迫害、殺戮與滅絕，造成悲劇的原因，至今仍無法獲得解釋。

柯斯畢說，現在約有19.2萬倖存者仍住在以色列，他們的生命正在老去、消逝，未來將沒有人能親自講述猶太大屠殺的事，但不要忘記過去所發生的事，也要提醒世人，將這些慘痛的歷史教訓銘記在心，不要重蹈覆轍。