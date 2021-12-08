A-10「疣豬」（Warthog）攻擊機

美國空軍以對抗迅速現代化的解放軍為由，要求汰換戰機，而A-10「疣豬」（Warthog）攻擊機就是其中之一。不過，國會再度否決他們在2022會計年度國防政策法案中所提出的相關要求。

據《突發防務》（Breaking Defense）網7日報導，在參眾兩院軍事委員會周二聯合發布的2022財政年度國防授權法案（NDAA）中，美國空軍獲准淘汰超過160架軍機，以助騰出資金發展新技術。

一位眾院幕僚證實，除了A-10外，美國空軍將獲准淘汰他們在預算要求提案中載明的所有軍機。而淘汰名單上有47架F-16C/D、48架F-15C/D、4架E-8「聯合星（JSTARS）」指揮機，還有20架第30批次（Block 30）RQ-4「全球鷹」（Global Hawk）無人偵察機。

此外，法案還讓空軍淘汰18架KC-135和14架KC-10，同時也解除進一步淘汰KC-10的限制，為往後讓KC-10退役開了方便之門。據另一名幕僚說，國會還同意13架C-130H退役，而其中5架將由較新型的C-130J取代，使C-130貨機共剩下279架。

儘管美國空軍在淘汰其他軍機上有斬獲，但卻還是動不了A-10。在議員捍衛下，根本沒辦法讓亞利桑那州戴維斯-蒙森空軍基地（Davis-Monthan Air Force Base）的42架A-10退役。兩院議員甚至指示，要讓281架A-10老爺對地攻擊機全數繼續服役。

「如果要這樣說也可以，我們的廢鐵，我們平均機齡30年的軍機現在成了拖累空軍的錨，」美國空軍部長肯達爾（Frank Kendall）4日在雷根國防論壇（Reagan National Defense Forum）中強調，「我們必須除掉其中一部分，好騰出資源，進行現代化。」

事實上，從歐巴馬政府時期開始，美國空軍就不斷要求淘汰舊機，但只要想讓A-10退役，都會踢到國會鐵板。