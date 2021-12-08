NBA球隊拓荒者今天傳出壞消息，隊內第二得分手麥科倫(CJ McCollum)右肺出現氣胸情況，將會進一步接受評估，另外據傳陣中王牌利拉德(Damian Lillard)要求球隊圍繞自己進行重建，更希望在明年得到一份2年1.07億美元提前續約，還曾推動麥科倫的交易。

The most complicating factor in Portland’s GM search: Damian Lillard’s desire to be extended and become the NBA’s highest-paid player in his mid-30’s.

On ESPN+: https://t.co/HOQADHdXEi — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 7, 2021

麥科倫本季出賽24場，平均拿下20.6分4.5助攻4.1籃板，投籃命中率42.4%、外線39.3%、罰球70%，雖然創下新秀年以來最差表現，但少了他的火力拓荒者仍相當吃虧，加上陣中王牌利拉德也因傷持續缺陣中，波特蘭雙槍接連倒下，對球隊而言無疑是重傷。

利拉德本季表現也不太理想，平均出賽35.7分鐘，砍下21.5分4籃板7.8助攻，投籃命中率僅39.7%、外線30.2%、罰球91.1%，本季獲選歷史75大球星的他相當低迷，沒能打出身手回應質疑者，前幾天據查拉尼亞(Shams Charania)報導，利拉德還表示自己想和班西蒙斯(Ben Simmons)一起打球。

沒想到拓荒者真想成全他，開出麥科倫加一枚首輪選秀權、一名年輕球員為籌碼，但76人要求更多，後來遭拓荒者回絕，交易因此告吹。另據沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)報導，利拉德想在明年夏天得到2年1.07億美元提前續約，並要求拓荒者圍繞他來重建球隊，也曾推動隊內許多事務。

CJ McCollum has a collapsed right lung and will be further evaluated pic.twitter.com/Ip1Sc42E4i — Bleacher Report (@BleacherReport) December 8, 2021

其中包含推動基德(Jason Kidd)當球隊總教練，還有用麥科倫+四個首輪選秀權交易西蒙斯，看來利拉德很想獨攬大權，這樣的狀況讓外界都為拓荒者感到憂心，更慘的是雙槍目前都暫時因傷無法出戰，本季場上表現也不佳，現在又鬧出諸多緋聞，球隊前景可說是烏雲壟罩。