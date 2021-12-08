前湖人球星布萊恩（Kobe Bryant）的遺孀瓦妮莎（Vanessa Bryant）本周又對洛杉磯郡提告，她擔心布萊恩父女直升機失事的現場近照遭曝光，因此「生活在恐懼中」「承受龐大情緒壓力」，洛杉磯郡也必須負責。瓦妮莎今年稍早已經告贏了洛杉磯郡警局，取得散布照片的8位警察姓名。

美媒《華盛頓郵報》引述瓦妮莎在訴狀裡的陳述：「那些警消人員拍下了發生在我身上最糟糕的事，對於天下母親與妻子最糟糕的事，然後把事情變得更糟。我永遠無法擺脫這種煎熬，那些理當保護我們的官員卻是如此褻瀆Kobe和Gianna（女兒）。」

瓦妮莎預期這件事只會有兩種結果：第一個是照片被公開在網路大肆傳播；第二個是她害怕照片被公開，然後餘生都活在恐懼中。她提到現在有人自稱握有照片來威脅她，或者乾脆製作假照片來散布。依照警長Alex Villanueva的講法，8位持有照片的警察都都自願刪除了全部失事現場照片。

然而瓦妮莎的另一張訴狀提到，部分照片已經在警長辦公室和消防員之間流傳，甚至成為他們在酒吧和酒會上炫耀的東西，還有分享者嘲笑罹難者的遺骸「像是漢堡或一大團肉」。外界解讀瓦妮莎的法律行動是一種威懾，她很清楚照片沒有完全消滅，這麼做是為了警告那些意圖散布者將會付出代價。