中正大學學生為了解決超級細菌無藥可醫的窘境，研發了雙效合一的抗菌敷料，能有效殺死超級細菌，並在美國國際基因工程生物機械競賽（iGEM）比賽中拿下金牌。（中正大學提供／張亦惠嘉縣傳真）

抗生素的發明拯救了許多人，但濫用抗生素也養出了「超級細菌」，國立中正大學24名來自不同學院的學生利用合成生物學，設計一款能對抗超級細菌的抗菌敷料，用物理穿透的方式殺菌，傷口癒合的同時也能避免產生抗藥性，今年參加美國國際基因工程生物機械競賽（iGEM），在全球320組隊伍中與成大、陽明交大等校並列拿下金牌。

為何興起研發抗菌敷料的念頭？中正大學iGEM團隊成員倪詩潔說，目前慢性傷口、醫療院所最常見的超級細菌就是耐藥性金黃葡萄球菌，會造成皮膚和傷口感染，嚴重時可能引發敗血症甚至死亡。

倪詩潔解釋，團隊研發的抗菌敷料與傳統抗生素的最大差異，就是透過物理的方式殺菌，有些抗生素是藉由與細菌上的受體蛋白質結合，讓細菌無法生長，但也容易讓細菌突變新的受體，擋掉抗生素的攻擊，團隊研發的抗菌敷料當中的「抗菌肽」能直接破壞傷口表層的細菌細胞，而為了解決另外寄宿在人體細胞的細菌，更派出有穿透細胞功能的「穿透肽」，載送「抗菌肽」一同出擊，內外夾擊將躲在細胞裡的細菌一網打盡，讓殺菌效果加倍。

目前中正團隊研發的抗菌敷料，經過抑菌最小濃度測試後，能有效殺死90％的細菌。此外，比起市面上容易產生過敏反應的銀離子敷料較不易產生副作用，未來更可望改良成海綿、凝膠等形態，提供更多元的治療方式，幫助容易有慢性傷口的高齡者、免疫力低下族群等。

中正大學指出，校內iGEM團隊已邁入第5屆，過去4年參賽皆有亮眼表現，包括研發蛀牙風險偵測、環保材料、豬瘟、登革熱檢測等，更有部分成功申請專利，未來團隊將與校內的創新創業基地合作，將此次研發的抗菌敷料申請專利，朝商品化前進。