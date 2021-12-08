電信業499悄悄退場？2018年母親節檔期，電信業掀起當時轟動市場的499之亂，自那時開始，499單門號方案就成為電信業者4G最熱門的方案選項，惟近期市場傳出，有消費者欲進行續約，但若要維持與先前相同條件，月租費要變成599元，且目前電信三雄不約而同，皆悄悄將499元「升級」到599元，也使得有消費者一狀告到公平會，檢舉電信三雄疑有「聯合漲價行為」，對此，公平會也發出最新聲明，表示中華電(2412)、台灣大(3045)、遠傳(4904)三家業者漲幅、方案、實施時間及檔期皆不相同，故不構成「聯合漲價行為」。

自從2018年母親節檔期台灣電信業掀起難忘的499之亂後，台灣4G低價資費已成常態，儘管電信業者叫苦連天，也不敢有業者貿然退場，惟最近在電信業全面衝刺5G用戶數之際，有消費者在續約499的4G單門號資費時發現，若想要維持先前的優惠內容，月租費必須變成599元，且電信三雄皆是如此，於是向公平會進行投訴。

公平會最新聲明指出，之前也曾有民眾向公平會反映電信業者疑似有「聯合漲價行為」，經公平會調查，發現上述3家電信業者的漲幅、方案、實施時間及檔期皆不相同，難以認定有聯合漲價行為，經內部開會決議確認，三家電信業者並無違法之事，有可能是民眾只關注在手機資費方案的價格上，才會誤以為三家業者都推出599方案，是聯合漲價行為。